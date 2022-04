Der 2014er-Weltmeister Mario Götze hat in der niederländischen Eredivisie mit der PSV Eindhoven in einem verrückten Spiel die Minimalchance auf den Meistertitel gewahrt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Roger Schmidt lag am Samstag bei Twente Enschede nach 25 Minuten schon 0:3 zurück, erkämpfte sich aber durch ein Tor in der Nachspielzeit noch ein 3:3.

Mario Götze holte mit Eindhoven ein 0:3 auf (Foto: SID)

Double-Gewinner Ajax Amsterdam (3:1 beim FC Groningen) ist nun jedoch vier Punkte entfernt. "Man kann sich auf alles vorbereiten, am Ende kommt es doch ganz anders", sagte Schmidt, "wir haben die Halbzeitpause gebracht, um uns zu sammeln und unsere Taktik anzupassen." Das Team habe Charakter bewiesen, letztlich sei jedoch "der Punkt nicht genug, wenn man Meister werden will".

Sein Kapitän Götze leitete mit der Vorbereitung des PSV-Anschlusstreffers von Cody Gakpo (53.) die Wende ein, zuvor hatte Joey Veerman (35.) die Hoffnung zurückgebracht. Nach einem Schuss von Linksverteidiger Philipp Max patzte der bis dahin starke Twente-Torhüter Lars Unnerstall, Olivier Boscagli köpfte zum Ausgleich ein (90.+4).

SID