Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League der Frauen zwischen dem deutschen Pokalsieger VfL Wolfsburg und Cupverteidiger FC Barcelona ist für den 30. April (18.00 Uhr) in der Volkswagen-Arena angesetzt worden. Die erste Begegnung findet am 22. April (18.45 Uhr) in der katalanischen Metropole statt.

Wolfsburgerinnen empfangen FC Barcelona am 30. April (Foto: SID)

Im Viertelfinale gegen den FC Arsenal (2:0) hatten 11.293 Zuschauer die Partie in der Arena am Mittellandkanal verfolgt. Wegen der Ansetzung des Vorschlussrunden-Hinspiels in Spanien muss für das Auswärtsspiel des Bundesliga-Tabellenführers bei der SGS Essen - bislang am 20. April geplant - ein neuer Termin gefunden werden.

SID