Fußball und Glücksspiel haben eine ganz natürliche Verbindung. Schließlich sind Sportwetten eines der größten Geschäfte in der Glücksspielbranche. Da ist es nicht erstaunlich, dass auch viele Fußballprofis von der boomenden Branche profitieren wollen. Anfangs wurde Glücksspielwerbung durch die Fußballstars noch etwas kritisch betrachtet, inzwischen ist sie eher die Regel als die Ausnahme. Nicht nur Sportwetten, sondern auch viele deutsche Online Casinos profitieren von der Werbung durch die Profis. Diese wiederum verdienen eine Menge Geld dabei.

Cristiano Ronaldo und die Poker-Plattform

Als einer der besten und auch am bestbezahltesten Fußballer der Welt ist Cristiano Ronaldo jedem bekannt. Doch auch für ihn stammt ein großer Teil seiner Einnahmen nicht nur aus seinem Gehalt als Spieler, sondern auch aus Werbedeals. Weltweites Aufsehen erregte der Premier League durch seinen Werbedeal mit einer Plattform für Online-Poker. Ronaldo, der bereits viele Male zum Fußballer des Jahres gekrönt wurde, mag an Online-Glücksspiel eigenen Aussagen zufolge am meisten die Entschlossenheit, die für den Erfolg am digitalen Pokertisch benötigt wird.

Im Allgemeinen steigen die Nutzerzahlen von derartigen Online-Casinos in den letzten Jahren immer stärker, und die Angebote erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wie viel Geld "CR7" mit seinem Poker Deal eingenommen hat, kann man nur vermuten. Sicher ist aber, dass es sich um mehrere Millionen von Euro gehandelt haben muss.

Weltmeister als Markenbotschafter - Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski

Auch unter den deutschen Weltstars kann man Spieler finden, die sich mit Glücksspielwerbung eine goldene Nase verdient haben. Zu ihnen gehört der zur WM 2014 als Weltmeister berühmt gewordene Lukas Podolski. Dieser schlug einen für Fußballer etwas klassischeren Weg ein als sein Kollege Cristiano Ronaldo: Mehrere Jahre war Podolski nämlich Markenbotschafter für eine Plattform für Online-Sportwetten.

Diese Kooperation ging über einen langen Zeitraum, bis sie später aus rechtlichen Gründen beendet werden musste. Beide Seiten waren sehr enttäuscht darüber, denn die Zusammenarbeit zwischen dem Sportler und dem Unternehmen schien nicht nur thematisch, sondern auch persönlich sehr gut zu funktionieren. Dennoch wird Lukas Podolski jede Menge Geld mit seiner Tätigkeit als Markenbotschafter für ein Online-Glücksspiel verdient haben, und die ein oder andere Million wird er sicherlich davongetragen haben.

Auch ein anderer Weltmeister - Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger - ist durch Glücksspielwerbung aufgefallen. In seinem Fall funktionierte diese aber etwas anders als bei den anderen Stars: Schweinsteiger warb im Rahmen einer Aufklärungskampagne deutscher Spielautomatenbetreiber. Diese sollte potenzielle Verbraucher über Sicherheit und Fairness von Spielautomaten in Deutschland aufklären. Schweinsteiger bekennt sich zu der Kampagne, da ihm klare Regeln und Fair Play besonders wichtig sind - sowohl im Sport, als auch im Glücksspiel.

Werbe-Pionier Oliver Kahn

Einer der ersten deutschen Sportler, die offen und regelmäßig für Glücksspiel geworben haben, ist Oliver Kahn. Der ehemalige Nationaltorwart ist inzwischen eher aus dem Fernsehen bekannt. Als langfristiger Werbepartner eines der größten deutschen Unternehmen für Sportwetten ist Oliver Kahn inzwischen aus keiner Werbepause vor dem Fußballspiel mehr wegzudenken. Eine goldene Nase hat Oliver Kahn sich dabei auf jeden Fall verdient: Nach so vielen Jahren der Gewinnspielwerbung müssen riesige Summen in die Taschen der Fußballlegende geflossen sein.

Werbung aus Überzeugung: Viele Profis spielen selbst

Doch nicht nur das Geld ist entscheidend dafür, dass sich immer mehr Sportprofis der Werbung für Online-Glücksspiel zuwenden. Denn viele der Profis - wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder Neymar Jr - sind selbst oft in den Casinos im Netz anzutreffen. Das gilt nicht nur für Fußballer, sondern auch für Profisportler aus anderen Bereichen. Sei es Leichtathletik, Tennis oder Rennsport: Glücksspielwerbung findet man überall wieder.

Über die Beträge, die die Sportler in ihre Glücksspielaktivitäten investieren, weiß man jedoch genau so wenig wie über ihre Werbevergütungen. Klar dürfte aber eines sein: Sportwetten sind seriöser als ihr Ruf. Dafür stehen viele der Stars mit ihrem Gesicht. Übrigens: Wetten auf Fußballspiele sind für Profisportler strengstens verboten. Doch alle anderen Möglichkeiten wie Slot Machines, Roulette oder Poker stehen ihnen selbstverständlich offen und werden auch gerne genutzt.

Glücksspiel als Investment in die Zukunft

Der schwedische Weltfußballer Zlatan Ibrahimovic geht noch einen Schritt weiter als seine Kollegen aus Deutschland. Er warb nämlich nicht nur öffentlich für ein Unternehmen für Online-Glücksspiel, sondern sicherte sich auch gleich Anteile an der Firma. So will er nachhaltig von dem wachsenden Markt profitieren.

Denn vor allem in Europa wenden sich immer mehr Leute dem Online-Glücksspiel zu. Ebenso stark wie der Markt wächst selbstverständlich auch die Zahl der Anbieter für Sportwetten, Poker und Co - denn durch die Gewinnchancen werden immer mehr Unternehmer in den Markt gelockt. Für die Spieler hat das erst einmal viele Vorteile: Durch die steigende Konkurrenz im Markt gibt es immer bessere und vielfältigere Angebote, vor allem im Online-Bereich. Hier können Vergleichsportale helfen, um das passende Angebot zu finden.

Die Kooperationen zwischen Sportlern und Glücksspielanbietern - egal ob Online-Casino oder Wettanbieter - sind in den meisten Fällen eine Win-win-Situation. Viele Weltfußballer haben sich damit eine goldene Nase verdient. Und trotz aller Kritik, die hin und wieder an den Deals der Profis aufkommt, können doch viele Menschen von den Partnerschaften ihrer Lieblingsspieler mit seriösen Unternehmen profitieren.