Es ist ja beinahe schon ein Statussymbol die richtigen Schuhe im Fußball an den Füßen zu tragen. Verschiedene Vereine und Klubs im Weltfußball werden auch von den verschiedensten Ausrüstern vermarktet und ins Rampenlicht gestellt. Wir haben uns mal angesehen, wie sich die Wahl der Schuhe auf den sportlichen Erfolg auswirken und wer dabei den großen Zeh vorne hat. Adidas, Puma und Nike sind dabei wohl die bekanntesten Marken, die Fußballer an ihren Füßen tragen. Falls du dich übrigens mit den Wertpapieren dieser Firmen (adidas, Puma oder auch anderen Top-Firmen wie Telsa etc.) beschäftigen möchtest, dann empfehlen wir dir die Kursprognosen von testportal360.de, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Nike

Mit 44,45 Milliarden im Jahr 2021 ist Nike der Leader in Sachen weltweitem Umsatz. Man hatte mehr als doppelt so viel erwirtschaftet wie der größte Konkurrent Adidas und will diese Führungsposition noch weiter ausbauen. Deshalb hat man auch Ausrüsterverträge mit Klubs wie Brighton, Chelsea, ManCity und Tottenham (England), Augsburg, Bremen, Frankfurt, Hertha, Leipzig und Wolfsburg (Deutschland), Atletico Madrid, FC Barcelona und Malaga in Spanien und Inter Mailand, AS Roma und Verona in Italien in der Tasche. Sportlich hat man wohl mit Manchester City die erfolgreichste Aktie im Rennen. Die Skyblues liegen einen Zähler vor dem FC Liverpool und führen die Premier League an. Mit Borussia Dortmund, Chelsea, Atlético Madrid, Barcelona oder Inter Mailand liegt man ebenfalls sehr gut und feiert immer wieder große Erfolge.

Adidas

Adidas hat im Jahr 2021 einen Umsatz von 21,23 Milliarden Euro erzielt und galt lange Zeit als Marktführer. Klubs wie etwa Real Madrid, Bayern München oder auch Manchester United werden von Adidas ausgestattet und feiern eifrig Erfolge. Die spanische Meisterschaft steht in dieser Saison voll im Zeichen der Königlichen von Real Madrid. Benzema, Alaba & Co. genießen einen Vorsprung von 15 Punkten auf ihre Konkurrenten Atlético, Barcelona und FC Sevilla. Neben Real Madrid hat Adidas auch Real Betis, Real Sociedad, FC Valencia und Celta Vigo unter Vertrag. In England sind es Manchester United, Watford und West Bromwich, in Deutschland tragen neben den Bayern auch der HSV und Schalke 04 die drei Streifen. In Italien sind es nur Juventus Turin und der AC Milan, die sich von Adidas ausrüsten lassen. In Spanien steht Real Madrid auf Platz eins, in Italien kämpft der AC Milan ebenso noch um den Titel und in Deutschland führt, wie schon so oft, kein Weg am FC Bayern München vorbei. Nur in Englands Premier League kann Manchester United nicht ganz vorne mitmischen. Dennoch ist Adidas in den großen Ligen Europas ganz vorne mit dabei.

Puma

Eher ein kleiner Mitspieler im Weltfußball ist die Marke Puma. In vergangenen Jahrzehnten stand Puma besser da. Die großen Konkurrenten Adidas und Nike haben der Raubkatze eindeutig den Rang abgelaufen. Dennoch sind es noch 6,81 Milliarden an Umsatz, die die Marke im Jahr 2021 erwirtschaftet hat. Neben dem österreichischen Nationalteam sind auch Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart in Deutschland mit Puma unterwegs. In England sind es die Klubs Arsenal, Burnley, Huddersfield, Leicester und Newcastle, die die Puma-Schuhe und Trikots tragen. In Spanien hat man lediglich Eibar unter Vertrag und in Italien ist man so gut wie gar nicht vertreten.

Wer trägt was in Österreich?

Auch in Österreichs Bundesliga sind die großen Marken nicht wegzudenken. Neben Adidas, Nike und Puma haben sich aber auch schon einige kleinere Ausrüster positioniert. Hier eine kleine Übersicht:

Österreich – Bundesliga:

3: Nike (Austria Wien, Salzburg, Admira)

2: Jako (Altach, Wolfsberg)

1: Adidas (Rapid), Puma (Mattersburg), Lotto (Sturm), Macron (St. Pölten)

Eigenmarke (LASK)

Österreich – Erste Liga:

3: Puma (Wr. Neustadt, Wattens, FAC)

2: Uhlsport (BW Linz, Lustenau)

1: Erima (Kapfenberg), Hummel (Ried), Jako (Hartberg), Macron (Innsbruck),

Nike (Liefering)

Wie sieht es bei der WM 2022 in Katar aus?

Mit der Adidas-Wäsche werden bei der WM Nationen wie Deutschland, Belgien, Spanien, Schottland /Wales, Argentinien, Mexiko und Japan auflaufen.

In Nike gekleidet werden wir unter anderem die Teams von Brasilien, England, Frankreich, Polen, Portugal, Kroatien, Niederlande, Kanada, Veranstalter Katar und Südkorea sehen.

Puma ist z.B. mit Serbien, der Schweiz, Ghana, Marokko und Uruguay vertreten.

FotoCredits: Imago