DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig empfängt den deutschen Meister Bayern München in der heimischen Arena zum Supercup. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekannt. Die Begegnung wurde für den 30. Juli (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) angesetzt. Eine Woche später startet die Bundesliga in ihre neue Saison.

Da zeitgleich zum Supercup die erste Runde des DFB-Pokals ausgespielt wird (29. Juli bis 1. August), treten die beiden Supercup-Teilnehmer erst am 30. und 31. August zu ihren Erstrundenpartien an.

