Obwohl der Ex-Rapidler Ercan Kara mit seinem starken Kopfballtor Orlando City in der Major League Soccer (MLS) vor 17.380 Zuschauern im Exploria Stadium in Orlando in Führung brachte, kassierte sein Team gegen den FC Dallas eine 1:3-Heimniederlage. Dadurch wurde der "Kara-Klub" von den New York Red Bulls überholt. Das Team des Salzburger Trainers und Ex-WAC-Coach Gerhard Struber landete vor 13.678 Besuchern in Harrison einen vollauf verdienten 4:1-Heimerfolg gegen D.C. United, dem Klub vom Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas.

Ercan Kara verlängerte bei seinem 4. Tor im 10. Spiel für Orlando City in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit einen Freistoß des Uruguayers Mauricio Pereyra mit dem Kopf ins lange Eck - siehe Video.

Doch nach dem Seitenwechsel kippte das Match zu Gunsten der Gäste, die per Doppelschlag durch US-Mittelfeldspieler Paul Arriola zum 1:1 (67.) und dem Argentinier Franco Jara (70.) auf 2:1 stellten. Mit seinem 2. Treffer gelang Arriola (84.) dann der 3:1-Endstand für den FC Dallas, das mit dem 7. Sieg im 14. Saisonspiel auf Rang 2 in der Western Conference klettert. Orlando liegt bei 6 Siegen, 3 Remis und 5 Niederlagen, 3 Unentschieden) in der Eastern Conference auf Platz 5.

Gerhard Struber besiegt Klub von Fountas, der fehlte

Überrundet wurden Kara & Co. von den New York Red Bulls mit dem Salzburger Trainer Gerhard Struber, ehemals Wolfsberger AC in der ADMIRAL Bundesliga in Österreich. Bei 14:4-Torschüssen verbuchten die Roten Bullen einen leistungsgerechten 4:1-Heimerfolg gegen D.C. United. Bei den Gästen stand der Ex-Rapidler Taxiarchis Fountas nicht im Kader.

Per Doppelschlag und Doppelpack brachte der Brasilianer Luquinhas (54., 58.) die Struber-Elf in Führung, ehe der Schotte Lewis Morgan auf 3:0 (63.) erhöhte. Ex-Austria Wien-Stürmer Ola Kamara gelang nurmehr der Ehrentreffe (87.). Der Mexikaner Jose Alfaro (90.) sorgte mit einem Eigentor für den 4:1-Endstand.

