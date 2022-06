Kathrin Hendrich sieht "Mentalität am allerwichtigsten"

Für Fußball-Nationalspielerin Kathrin Hendrich liegt der Schlüssel für eine erfolgreichen EM in England nach zwei verpatzten Turnieren in den Grundtugenden. "Wir müssen uns auf Basics konzentrieren. Am allerwichtigsten ist, dass wir diese Mentalität auf den Platz bringen, dass sich jede in jeden Zweikampf schmeißt, dass jede rennt bis zum Umfallen", sagte die Verteidigerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg am Dienstag.

"Laufen, kämpfen und beißen kann jede, zu jeder Tagesform", führte die 30-Jährige während der Pressekonferenz im Trainingslager in Herzogenaurach aus: "Wenn das stimmt, wird der Rest auch von alleine kommen." Für mehr fußballerische Konstanz arbeite der Rekordeuropameister, der bei der EM 2017 wie bei der WM 2019 im Viertelfinale gescheitert war, derzeit an den "Automatismen, damit wir uns auf dem Platz sicherer fühlen".

Hendrich nimmt als Innenverteidigerin eine zentrale Rolle ein. Gleich im ersten Gruppenspiel gegen den EM-Zweiten Dänemark (8. Juli) kommt es zum Duell mit Topstürmerin Pernille Harder (FC Chelsea). "Sie ist eine Weltklassespielerin", betonte Hendrich, die ihre "sehr komplexe" Rolle zwischen Abwehrarbeit und Spielaufbau aber genießt: "Ich mag, dass man mehr Einfluss aufs Spiel hat."

Teamkollegin Sydney Lohmann (21/Bayern München) lobte die erfahrene Wolfsburgerin als Vorbild für die jüngeren Spielerinnen: "Sie ist das beste Beispiel. Sie hat sich immer weiterentwickelt, ist vorangegangen und gerade in ihrer besten Phase. Man kann sich immer Tipps von ihr holen."

