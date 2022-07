Maria erhielt eine Grußbotschaft von den DFB-Frauen

Foto: AFP/SID/SEBASTIEN BOZON

Die deutschen Fußballerinnen haben kurz vor dem Wimbledon-Halbfinale zwischen Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Ons Jabeur (Tunesien) am Donnerstag (14.30/Sky) eine Grußbotschaft an Maria übermittelt. "Wir drücken dir fest die Daumen", sagte Außenverteidigerin Giulia Gwinn in einem Instagram-Reel auf skysportwomen: "Toi, toi, toi, wir glauben an dich und sind ganz nah bei dir."

Laura Freigang wünschte stellvertretend für das ganze Frauen-Nationalteam "ganz viel Glück. Wir hoffen, dass du es schaffst, und sind stolz auf dich." Die DFB-Frauen bestreiten im Rahmen der EM ihr erstes Turnierspiel am Freitag gegen Dänemark (21.00 Uhr/ZDF und DAZN).

