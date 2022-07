Popp "zieht" nach Entenhausen

Foto: AFP/SID/CLIVE BRUNSKILL

Alexandra Popp gibt es nun auch als Ente: Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat in der aktuellen Ausgabe des Kindermagazins "Micky Maus" anlässlich der Europameisterschaft in England einen "Gastauftritt" in Entenhausen. "Endlich ist die Ente aus dem Sack", schrieb Popp dazu auf Instagram.

"Was für eine große Ehre und Freude zugleich. Seit Kindertagen lese ich die Micky Maus und jetzt zur EM darf ich selber in Entenhausen einziehen", kommentierte die 114-malige Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg ihre Verwandlung zur Ente. Popp ziert zudem das Cover der deutschen Version des Magazins.

Zusammen mit den internationalen Stars wie Pernille Harder (Dänemark), Caroline Seger (Schweden), Linda Sällström (Finnland) sowie Caroline Graham Hansen (Norwegen)rettet Popp den Charakteren um Daisy Duck und Gitta Gans den Tag. Zudem dürfen sich die Leser über ein Poster mit den Enten-Versionen der Spielerinnen freuen.

Der achtmalige Europameister Deutschland startet am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit dem Gruppenspiel gegen den Vize-Europameister Dänemark in die EM in England.

© 2022 SID