Magull und Lohmann fehlen wohl gegen Finnland

Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten deutschen Fußballerinnen müssen im dritten EM-Spiel gegen Finnland voraussichtlich ohne die Mittelfeldspielerinnen Lina Magull (Oberschenkel) und Sydney Lohmann (Knie) auskommen. Vor dem Abschlusstraining in Milton Keynes erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, das angeschlagene Bayern-Duo werde nach aktuellem Stand am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) nicht eingesetzt.

Definitiv fehlen werden die Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf und Felicitas Rauch (beide Gelbsperre), Torjägerin Lea Schüller (Bayern München) ist nach ihrer Corona-Infektion noch nicht negativ getestet und blieb am Freitag im Basislager in London-Brentford.

Nach dem vorzeitigen Gruppensieg durch Erfolge gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) setzt Voss-Tecklenburg auf eine Balance aus Stammkräften und Entlastung durch frische Spielerinnen in der Startelf. "Wir werden diesen Spagat sehr gut hinkriegen. Wir werden auch nicht alles verändern", sagte die 54-Jährige.

Gegen die bereits ausgeschiedenen Finninnen wolle das DFB-Team "auf jeden Fall bestätigen, was wir in den letzten zwei Spielen gezeigt haben", kündigte Offensivspielerin Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg) an.

