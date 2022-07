Klopp startet Förderprojekt mit der Deutschen Sporthilfe

Foto: AFP/SID/ROSLAN RAHMAN

Fußball-Star-Trainer Jürgen Klopp engagiert sich mit der Deutschen Sporthilfe für die Förderung von früheren Athletinnen und Athleten. Der "Sporthilfe Matchplan" wird mit der Unterstützung des Teammanagers des FC Liverpool, der Initiative Common Goal und der Agentur projekt b umgesetzt.

Die Athletinnen und Athleten sollen nach dem Ende ihrer aktiven Karriere mithilfe von individuellen Coachings und Workshops dabei unterstützt werden, "ihre Fähigkeiten, Leidenschaften sowie zukünftigen Ziele zu identifizieren und potenzialgerecht anzuwenden".

"Ich habe in meinem Leben verdammt viel Glück gehabt – auch, weil ich zur richtigen Zeit die richtigen Leute an meiner Seite hatte. Davon will ich nun zusammen mit der Deutschen Sporthilfe, Common Goal und projekt b etwas weitergeben", sagte Klopp.

Karin Orgeldinger, im Vorstand der Deutschen Sporthilfe für Athletenförderung zuständig, ergänzte: "Es ist unser Anspruch, die Förderung nicht mit dem sportlichen Karriereende auslaufen zu lassen, sondern als 'Lifetime Companion' weiter an der Seite unserer Athletinnen und Athleten zu stehen."

