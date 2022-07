Kalte Pokaldusche für den FC Schalke 04: Die Profis des Bundesliga-Aufsteigers werden nach dem Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Bremer SV am 31. Juli (13 Uhr/Sky) in Oldenburg ohne warmes Wasser auskommen müssen. Denn im Rahmen eines Energiesparplans der Stadt Oldenburg wird in allen städtischen Sportstätten, zu denen auch das Marschweg-Stadion gehört, während der niedersächsischen Schulferien die zentrale Warmwasser-Anlage abgestellt.

Kein warmes Wasser in Oldenburg für Schalker Profis

Foto: FIRO/FIRO/SID

Wie ein Sprecher der Stadt der Nordwest-Zeitung sagte, sei in den Verträgen mit dem Deutschen Fußball-Bund nicht ausdrücklich festgehalten, dass warmes Wasser zur Verfügung stehen müsse. "Probeduschen" können bereits die Spieler vom VfB Oldenburg und vom SV Meppen, die am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim Drittligastart an gleicher Stelle aufeinandertreffen.

© 2022 SID