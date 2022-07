Alexandra Popp genießt ihren freien Tag im Zoo

Foto: AFP/SID/DAMIEN MEYER

Kapitänin Alexandra Popp hat sich am freien EM-Tag der deutschen Fußballerinnen in London eine tierische Ablenkung gegönnt. Die Stürmerin vom VfL Wolfsburg zog es ungeachtet der Hitzewelle am Montag in den "London Zoo". Als gelernte Zootierpflegerin keine ganz überraschende Wahl, zumal Familie und Freunde "nicht mehr da sein können", wie Popp bei Instagram schrieb.

Im Sozialen Netzwerk postete die 31-Jährige Schnappschüsse von Humboldt-Pinguinen und Erdmännchen. Das Motto für den tierischen Ausflug nach drei EM-Siegen mit jeweils einem Popp-Tor: "Abschalten und Akkus aufladen". Popp und Co. treffen am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) als Favorit im EM-Viertelfinale auf Österreich.

