Die deutschen Fußballerinnen haben bei der EM in England das Halbfinale erreicht. Der achtmalige Europameister bezwang Österreich in London-Brentford mit 2:0 (1:0) und kämpft nun am kommenden Mittwoch gegen Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli in Wembley.

Popp und Magull schießen Deutschland ins Halbfinale

Foto: AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Lina Magull (25.) und Kapitänin Alexandra Popp (90.) trafen für den zweimaligen Weltmeister, der erstmals seit dem Olympiasieg 2016 wieder in der Vorschlussrunde eines großen Turniers steht.

© 2022 SID