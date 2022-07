Niederlage bei Liga-Debüt für Miroslav Klose

Wenigstens die zweiten 45 Minuten seines Premierenspiels in der österreichischen Fußball-Bundesliga stellten Ex-Nationalspieler Miroslav Klose einigermaßen zufrieden. "In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Das ist schon in die Richtung gegangen, die ich mir vorstelle", kommentierte der 44 Jahre alte Weltmeister von 2014 auf der Pressekonferenz, nachdem sein Einstand als Trainer des SCR Altach zum Ligastart durch ein 1:2 (0:1) beim TSV Hartberg missglückt war.

Der WM-Rekordtorschütze bemängelte vor dem Seitenwechsel das Positionsspiel seines Teams: "Wir haben nicht gut angedribbelt, die Abstände haben nicht gepasst und so haben auch die Anspielstationen gefehlt." Seine Spieler hätten sich am Ende selbst um den Lohn ihrer Arbeit gebracht: "Es schmerzt schon, weil die Fehler total unnötig waren. Wir bringen uns aktuell noch zu oft in Stresssituationen, die gar nicht notwendig sind."

Der Ex-Schalker Donis Avdijaj (45.+1/77.) hatte beide Tore der Gastgeber erzielt. Atdhe Nuhiu (84.) gelang nur noch der Anschlusstreffer. Für Klose ist Altach die erste Station als Cheftrainer im Profibereich. In der vergangenen Woche hatte sein Team in der ersten Runde des ÖFB-Pokals beim Drittligisten TWL Elektra aus Wien gewonnen (3:1).

