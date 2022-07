Der europäische Supercup zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Champions-League-Sieger Real Madrid wird live bei RTL übertragen. Wie der Kölner Fernsehsender am Dienstag mitteilte, erhält RTL die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung mit DAZN. Das Duell zwischen der Elf vom österreichischen Chefcoach Oliver Glasner und David Alabas Real findet am 10. August (21 Uhr) und damit zwischen dem ersten und zweiten Bundesliga-Spieltag statt.

RTL überträgt Duell der Europapokalsieger

Foto: AFP/SID/CRISTINA QUICLER

"Mit dem Duell der Europapokalsieger präsentieren wir nun das nächste Top-Ereignis des europäischen Spitzenfußballs im Free-TV", sagte Henning Tewes, Chief Content Officer RTL Deutschland.

