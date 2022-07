DFB-Frauen: EM-Erfolge bescheren Aufmerksamkeit

Das mediale Interesse an der deutschen Frauen Fußball-Nationalmannschaft hat während des EM-Turniers stetig zugenommen. Seit dem deutschen Auftaktspiel gegen Dänemark am 8. Juli hat sich die TV-Reichweite von knapp sechs Millionen auf über 12 Millionen Zuschauer im Halbfinale mehr als verdoppelt. Des Weiteren stieg der Marktanteil in dieser Zeit erheblich. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit.

Auch auf den Social-Media-Kanälen konnte ein deutlicher "Anstieg in der Followerschaft" verzeichnet werden. Während die Seite "dfb_frauenteam" auf Instagram seit EM-Beginn ihre Followerschaft um 67 Prozent erhöhen konnte, wuchs das Interesse an dem im Juni gelaunchten TikTok-Kanal ebenfalls enorm. Dort stieg die Anzahl an Followern um 112 Prozent.

Am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion auf England.

