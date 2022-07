Deutschland steht im EM-Finale

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Die deutschen Fußballerinnen sind am Sonntag im EM-Finale in Wembley gegen Gastgeber England (Siegquote 2,40) Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin notiert die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Siegquote von 2,85. Ein Unentschieden nach 90 Minuten ist mit einer Quote von 3,25 notiert.

Strecken die Engländerinnen am Ende des Abends den Pokal in den Londoner Himmel, zahlt der Buchmacher das 1,75-Fache des Einsatzes zurück. Holt Deutschland nach Verlängerung oder Elfmeterschießen zum neunten Mal den EM-Titel, liegt die Quote bei 2,00.

© 2022 SID