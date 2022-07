E-Sports: Für Gültekin platzt der WM-Traum

Einzel-Weltmeister Umut Gültekin ist auf der Jagd nach dem WM-Double mit der deutschen eFootball-Nationalmannschaft jäh gescheitert. Am Freitag verloren der Profi von RB Leipzig und Mustafa "Musti" Cankal vom FC St. Pauli ihr Achtelfinale beim FIFAe Nations Cup in Kopenhagen gegen Italien klar 0:5 (0:1, 0:4). Die Vorrunde hatten die Deutschen noch als Gruppensieger überstanden.

Der gebürtige Hamburger "Umut" Gültekin hatte sich erst am 17. Juli durch seinen Triumph bei der Einzel-WM an gleicher Stelle 250.000 Euro Preisgeld gesichert. Nun findet das große Finale am Samstag (17.00 Uhr) in jedem Fall ohne den 19-Jährigen statt.

Im Viertelfinale am Freitag treffen die Italiener derweil auf die dänischen Gastgeber um das erst 16 Jahre alte Wunderkind Anders Vejrgang (RB Leipzig). In den übrigen Partien der Runde der letzten Acht fordert Brasilien Frankreich, Argentinien trifft auf Schweden und Portugal bekommt es mit Polen zu tun. Die Halbfinals (13.15 Uhr/14.20 Uhr) steigen am Samstag vor dem Endspiel.

Beim Zwei-gegen-Zwei-Turnier in Dänemarks Hauptstadt wird die beste Nationalmannschaft in der Fußball-Simulation FIFA 22 an der Konsole ausgespielt. Bei der Erstauflage 2019 war Deutschland in der Gruppenphase ausgeschieden, in den beiden Jahren danach pausierte das Turnier wegen der Corona-Pandemie.

