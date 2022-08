Ceferin möchte in den Frauenfußball investieren

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich für eine Investitions-Offensive in den Frauenfußball starkgemacht. "Wir müssen den Frauenfußball exakt genauso entwickeln wie den Männerfußball. Wir müssen ihn in technischer Hinsicht entwickeln - und wir müssen investieren", sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union auf dem "Finalforum" vor dem EM-Endspiel zwischen Gastgeber England und Deutschland am Abend in London.

Ceferin will mögliche Geldgeber überzeugen: "Vielleicht sollten einige Leute darüber nachdenken, dass es Sinn macht, in den Frauenfußball zu investieren." Die UEFA habe gewusst, dass das EM-Turnier im Fußball-Mutterland "das größte bislang" werden würde, betonte der 54-jährige Slowene. Es sei außerdem keine Überraschung für ihn gewesen, dass die Qualität des Turniers so hoch gewesen sei.

Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler als Leiterin der UEFA-Abteilung Frauenfußball ergänzte: "Wir sind super glücklich, besonders, weil der gezeigte Fußball fantastisch war." Allerdings gab die ehemalige Weltfußballerin auch zu, "dass es einfacher ist zu spielen, als ein Turnier zu organisieren".

