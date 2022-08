Olaf Scholz nimmt an Trauerfeier für Uwe Seeler teil

Foto: AFP/POOL/SID/INA FASSBENDER

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 10. August an der Trauerfeier zu Ehren von Fußball-Idol Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion teilnehmen. Das teilte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch mit.

"Mit Uwe Seeler ist eine Fußballlegende gestorben. Er hat den deutschen Fußball geprägt und gefördert wie kaum ein Zweiter", sagte der Regierungssprecher und zitierte Scholz nochmals: "Mit Uwe Seeler ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auch ein großer Mensch von uns gegangen. Uns Uwe, er wird fehlen."

Der NDR wird die Trauerfeier (14.00 Uhr) live übertragen. Der Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben.

© 2022 SID