May Meyer spielt künftig in der Schweiz für Luzern

Der viermalige Fußball-Nationalspieler Max Meyer hat seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul aufgelöst und wechselt in die Schweiz zum FC Luzern. "Ich wollte mich neu orientieren", wurde der 26-Jährige in einer Pressemitteilung des Erstligisten zitiert. Der Vertrag des Ex-Schalkers läuft bis 2024.

Meyer hatte zuletzt auf Leihbasis für den dänischen Spitzenklub FC Midtjylland gespielt. 2016 hatte er mit der deutschen Olympia-Auswahl Silber in Rio geholt und dabei im Finale gegen Brasilien (4:5 i.E.) das deutsche Tor erzielt, 2017 hatte er mit der U21 von Stefan Kuntz den EM-Titel gewonnen.

Sein letztes A-Länderspiel hatte Meyer im November 2016 beim 8:0 in San Marino bestritten. In Luzern spielt er unter anderem an der Seite von Kapitän Christian Gentner.

