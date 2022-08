Matthäus sieht in Musiala einen künftigen Weltfußballer

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala als kommenden Weltfußballer. Der 19-Jährige erinnere ihn sogar "ein bisschen an Lionel Messi. Er ist torgefährlich, gibt Vorlagen. Er hat Spaß und Freude am Fußball", sagte Matthäus am Freitag bei einem Interwetten-Termin in München.

Musiala habe "das Potenzial", mit dem man "den Ballon d'Or und große Titel" gewinnen könne. Es sei zwar, so Matthäus weiter, "noch ein bisschen früh. Aber seine Entwicklung ist super. Ich bin überzeugt, dass er die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten kann." Der Offensivspieler sei vor allem "geerdet. Er will sich immer verbessern."

Der Vergleich des ehemaligen Weltfußballers Matthäus werde Musiala "sicher ehren", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Matthäus habe aber über Jahre "auf hohem Niveau gespielt, das muss Jamal erst noch beweisen".

Beim Kampf um die Meisterschaft erwartet Matthäus (61) auch in dieser Saison einen Durchmarsch der Bayern. Er erwarte "ein Feuerwerk. Es liegt alleine am FC Bayern. Die Qualität ist zu hoch. Es gibt keinen anderen Meister", sagte Matthäus vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen den Münchnern und dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach.

Von seinem Ex-Klub Gladbach sei er dagegen trotz des starken Saisonstarts mit sieben Punkten "noch nicht so überzeugt. Mir ist die Geschwindigkeit nach vorne zu langsam. Ich bin ein bisschen vorsichtig und nicht ganz so euphorisch", sagte Matthäus.

© 2022 SID