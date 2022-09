Frankfurt erwartet Rekordkulisse vor Frauen-Eröffnungsspiel

Mit der EM-Euphorie noch in den Köpfen und voller Vorfreude auf eine Rekordkulisse fiebern die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt dem Bundesliga-Eröffnungsspiel in der großen Arena entgegen. "Das ist ein gutes Statement für die Liga", sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Duell mit Vizemeister Bayern München am Freitag (19.15 Uhr/Eurosport und MagentaSport) und sprach von "riesengroßer Euphorie".

Details zu den Ticketzahlen verriet die Eintracht bei der Pressekonferenz am Dienstag nicht, der Verein erwartet aber eine "geschichtsträchtige" Kulisse. Die bisherige Liga-Bestmarke liegt bei 12.464 Fans in Wolfsburg am Ende der Saison 2013/2014.

Allgemein sei es wichtig, aus der Euphorie nach der erfolgreichen EURO der DFB-Frauen im Alltag "Kapital zu schlagen, wir müssen gemeinsam an den Strukturen arbeiten", meinte Arnautis. Der 42-Jährige nannte noch weiter optimierte Trainingsbedingungen auch bei der Eintracht als Ziel und "irgendwann ein kleines Leistungszentrum".

Frankfurts Kapitänin Tanja Pawollek erwartet einen breiten Konkurrenzkampf hinter den Topteams München und Meister VfL Wolfsburg an der Spitze. "Es wird von Jahr zu Jahr spannender, es wird mehr investiert. Die Liga ist sehr attraktiv geworden", äußerte Pawollek.

Platz drei und das erneute Ticket für die Champions-League-Qualifikation sei das Saisonziel der Mannschaft, aber: "Wir haben die Qualität im Kader, um auch die Großen zu ärgern."

