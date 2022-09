Wolfsburg und München treffen am 5. Spieltag aufeinander

Das Gipfeltreffen der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München steigt am 22. oder 23. Oktober in der VW-Arena. Das teilte der VfL am Donnerstag mit, die zeitgenaue Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erfolgt in den nächsten Tagen.

Zuletzt waren die VfL-Frauen in der K.o.-Phase der Champions League in die Heimspielstätte der Männer umgezogen. "Nach den großartigen Partien gegen Arsenal und Barcelona mit fünfstelligen Zuschauerzahlen bin ich sehr optimistisch, dass wir im Liga-Gipfeltreffen erneut ein grün-weißes Fußballfest in der Volkswagen Arena erleben werden", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher.

Auch das Eröffnungsspiel am Freitag (19.15 Uhr/Eurosport und MagentaSport) zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern steigt auf großer Bühne im Deutsche Bank Park. Am 2. Spieltag gastieren die Wölfinnen bei der TSG Hoffenheim ebenfalls in der Rhein-Neckar-Arena.

