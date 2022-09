Dallmann (l.) mit Doppelpack gegen San Sebastian

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben souverän den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt gemacht. Der deutsche Vizemeister bezwang Real Sociedad San Sebastian im eigenen Stadion mit 3:1 (3:1), schon das Hinspiel hatten die Bayern mit 1:0 gewonnen.

Die Vize-Europameisterinnen Linda Dallmann (18./23.) und Lea Schüller (43.) trafen vor 1652 Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter Bayern-Präsident Herbert Hainer. Für San Sebastian, vergangene Saison Zweiter hinter dem FC Barcelona, war Synne Jensen (45.) erfolgreich.

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Montag (13.00 Uhr) statt, mit im Topf ist dann auch der deutsche Meister VfL Wolfsburg. Eintracht Frankfurt war in der Qualifikation an Ajax Amsterdam gescheitert.

