Wenige Stunden bevor es in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim für den österreichischen Serienmeister und derzeitigen Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga - FC Salzburg - zur Sache geht - ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER, machen die Jungbullen am 3. Spieltag der UEFA Youth League gegen Dinamo Zagreb den Anfang. Anpfiff im Duell der U19-Teams ist am Mittwoch, den 5. Oktober, um 14:30 Uhr im Stadion Grödig.

Zum 3. Mal 1:1?

Wer die ersten zwei Runden der Salzburger U19-Auswahl (im Bild Szene vom 1:1 bei Chelsea London) verfolgt hat, kannte nach 90 Minuten quasi schon den Endstand der späteren UEFA Champions League-Begegnung. Genau wie die Schützlinge von Matthias Jaissle starteten auch die Burschen von Fabio Ingolitsch mit zwei 1:1-Remis in die internationale Saison. Ein möglicher Sieg gegen den Nachwuchs von Dinamo Zagreb könnte also als gutes Omen interpretiert werden.

Der kroatische Hauptstadtverein gilt als renommierte Nachwuchsschmiede, die ganz großen UEFA Youth League-Erfolge gab es seit der Bewerbsgründung 2014/15 dort allerdings noch nicht zu bejubeln. Zwei Mal rückten die Kroaten bis ins Viertelfinale vor (2018/19 und 2019/20). Letzte Saison war Dinamo nicht am Start, sondern musste Hajduk Split den Vortritt lassen.

Mit einem 4:2-Sieg am ersten Spieltag gegen den FC Chelsea zeigten sie, dass in dieser Spielzeit auf jeden Fall mit ihnen zu rechnen ist. Genau wie bei den Salzburgern spiegelt sich jedoch auch hier das Leistungsmuster der „Großen“ wider, denn nach dem Erfolg zum Auftakt folgte eine Niederlage in Runde zwei gegen den AC Milan – im Falle der Youth League-Mannschaft fiel diese mit 0:3 sogar recht deutlich aus.

Den FC Salzburg erwartet mit Dinamo Zagreb also eine echte Wundertüte, doch klar ist auf jeden Fall, dass die Jungbullen vor keinem Gegner zurückschrecken und nach zwei starken Remis nun endlich die vollen drei Punkte einfahren wollen.

"Gruppe ist noch komplett ausgeglichen"

Fabio Ingolitsch: „Nach den ersten zwei Spieltagen ist unsere Gruppe noch komplett ausgeglichen. Mit Dinamo Zagreb wartet ein technisch starker Gegner auf uns, der seit Jahren für seine gute Nachwuchsabteilung bekannt ist. Wir wollen zu Hause voll punkten, um uns eine gute Ausgangssituation für die finale Phase zu verschaffen.“

TICKETS & LIVESTREAM

Karten für die Salzburger UEFA Youth League-Heimspiele 2022/23 in Grödig gibt es für 10,– Euro.

Kinder und Jugendliche bis inkl. 17 Jahre sowie Menschen mit Beeinträchtigung und alle Dauerkarten-Besitzer des FC Red Bull Salzburg erhalten eine Freikarte. Tickets sind ausschließlich vor Ort an der Tageskassa ab 90 Minuten vor Spielbeginn erhältlich.

ALLE TERMINE DER GRUPPENPHASE

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022, 15:00 Uhr

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

SPIELTAG 2: Mi, 14. September 2022, 13:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ)

FC Chelsea vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Surrey (FC Chelsea Training Ground)

SPIELTAG 3: Mi, 05. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb, Stadion Grödig

SPIELTAG 4: Di, 11. Oktober 2022, 14:00 Uhr

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, Stadion Zagreb

SPIELTAG 5: Di, 25. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. FC Chelsea, Stadion Grödig

SPIELTAG 6: Mi, 02. November 2022, 14:30 Uhr

AC Milan vs. FC Salzburg, Milano (Centro Sportivo Vismara)

Fotocredit: FC Liefering via Getty