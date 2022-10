Darmstadt muss vorerst auf Magnus Warming verzichten

Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 muss in der restlichen Hinrunde auf Linksaußen Magnus Warming (22) verzichten. Der Däne erlitt im Spiel beim Karlsruher SC (2:1) am Samstag einen Riss der Syndesmose. "Wir überprüfen aktuell, ob er sich einer OP unterziehen muss", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Montag.

Vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Mönchengladbach dämpfte der Coach der Lilien die Erwartungen. "Wir müssen über uns hinauswachsen. In vielen Bereichen müssen wir einen besseren Tag als der Gegner erwischen", sagte Lieberknecht, der mit Blick auf den Erstligisten vom Niederrhein ergänzte: "Wenn ich die Stärken jetzt alle aufzähle, hören wir heute nicht mehr damit auf."

