Der SC Freiburg bezwingt Bayer Leverkusen 3:2

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Fußballerinnen des SC Freiburg haben am 5. Spieltag der Bundesliga Anschluss an das Spitzentrio gehalten. Gegen Bayer Leverkusen setzte sich das Team von Trainerin Theresa Merk am Samstag mit 3:2 (3:2) durch und festigte mit neun Punkten den vierten Tabellenrang.

Für Freiburg waren Janina Minge (4./40.) und Svenja Fölmli (38.) in der torreichen ersten Hälfte erfolgreich. Caroline Siems (16.) und Juliane Wirtz (43.) erzielten die Tore für die Leverkusenerinnen (6), die nach drei Niederlagen in Serie auf Platz acht liegen.

Die drei Topteams aus Wolfsburg (12), München und Frankfurt (beide 10) sind erst am Sonntag im Einsatz. Dabei empfängt der VfL ab 14.00 Uhr (BR, NDR und MagentaSport) den FC Bayern zum Spitzenspiel.

© 2022 SID