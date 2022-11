Genau wie bei den „Großen“ in der Champions League Gruppe E kann auch in der UEFA Youth League am letzten Gruppen-Spieltag der Saison 2022/2023 noch beinahe jedes Szenario eintreten. Im Centro Sportivo Vismara kommt es dabei am morgigen Mittwoch, den 2. November, um 14 Uhr zum direkten Duell zwischen dem Ersten, der U19 vom AC Milan, und dem Zweiten FC Salzburg, den Jungbullen.

Wollen auch bei den Alterskollegen vom AC Milan wieder Grund zum Jubeln haben: Die Jungbullen von Coach Fabio Ingolitsch, die zuletzt beim 5:1-Kantersieg über die U19 vom FC Chelsea ein eindrucksvolles Statement setzten. Allen vorran Triplepacker Karim Konaté.

"Jungbullen" greifen nach den Sternen - alles ist möglich

Die Elf von Fabio Ingolitsch hat dabei die Möglichkeit, durch einen Sieg mit der Mailänder Primavera-Auswahl punktetechnisch gleichzuziehen, und wäre daher in der Endtabelle aufgrund des direkten Duells auf Platz 1 – und damit direkt im Achtelfinale.

Kommt es zu einem Remis, müssten die Salzburger als Gruppenzweiter im Play-off gegen eine Mannschaft aus dem Meisterschaftspfad ran. Dort wird in einer Begegnung die Achtelfinal-Teilnahme ausgespielt. Im Falle einer Niederlage der Salzburgr Youngster könnte Dinamo Zagrebs U19 noch mit einem Sieg gegen den FC Chelsea vorbeiziehen und Torjäger Konaté & Co. wären als drittplatzierte Mannschaft ausgeschieden. Ein Blick auf die letzten Wochen stimmt jedoch zuversichtlich, dass letzterer Fall nicht eintreten wird.

Das erste Duell zum UYL-Saisonauftakt zwischen dem AC Milan und dem FC Salzburg brachte bereits Spannung pur mit sich. Insgesamt verzeichneten die Ingolitsch-Schützlinge damals ein klares Chancenplus, zeigten aber in Sachen Kaltschnäuzigkeit Verbesserungspotenzial, weshalb sie sich letztlich mit einem 1:1-Remis begnügen mussten.

Schwung aus 5:1 vs. Chelsea mitnehmen

Deutlich besser fiel die Chancenauswertung allerdings letzte Woche aus, als man Chelseas Jungspunde mit einem 5:1-Erfolg vom Platz fegte. Der AC Milan gewann parallel zwar gegen Dinamo Zagreb mit 2:1, musste zuletzt aber in der italienischen Nachwuchsliga zwei Niederlagen hinnehmen und liegt dort abgeschlagen im Mittelfeld.

Das Salzburger Ziel der K.-o.-Phasen-Qualifikation in der UEFA Youth League ist jedenfalls zum Greifen nahe, dafür braucht es allerdings in Mailand einen starken Auftritt über 90 Minuten.

"Haben alles selbst in der Hand"

Fabio Ingolitsch: „Wir freuen uns auf das Spiel, das sind spezielle und wichtige Momente im Entwicklungsprozess unserer jungen Spieler. Nachdem wir uns im direkten Vergleich mit Chelsea und Zagreb durchgesetzt haben, hat sich unsere Mannschaft eine gute Ausgangssituation für das letzte Gruppenspiel erarbeitet. Wir haben alles selbst in der Hand und werden die Reise nach Mailand antreten, um dort zu gewinnen und als Gruppensieger ins Achtelfinale aufzusteigen.“

KOSTENLOSER LIVESTREAM UND TICKER

Die Partie kann auf redbullsalzburg.at und in der FC RBS App im kostenlosen Livestream sowie im Liveticker verfolgt werden.

ALLE TERMINE DER GRUPPENPHASE

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

FC Chelsea vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Surrey (FC Chelsea Training Ground)

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb 2:0 (0:0), Stadion Grödig

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, 2:1 (0:1), Stadion Kranjceviceva

FC Salzburg vs. FC Chelsea, 5:1 (3:1), Stadion Grödig

AC Milan vs. FC Salzburg, Mailand (Centro Sportivo Vismara)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty