Robin Koch wird Laureus-Botschafter

Fußball-Nationalspieler Robin Koch (26) wird neuer Botschafter der Laureus Sport for Good Foundation. "Es ist eine große Ehre, über die ich mir sehr freue und die mich auch stolz macht", sagte der Innenverteidiger von Leeds United dem SID: "Laureus hat weltweit einen bedeutenden Namen und vor allem viel Einfluss und Wirkung. Ich engagiere mich schon lange dafür, benachteiligten Kindern zu helfen."

Koch will mit seinem Engagement gesellschaftliche Veränderungen anstoßen, mit seiner neuen Rolle ginge auch "eine große Verpflichtung einher. Es geht um die Zukunft von Kindern und Jugendlichen", sagte der ehemalige Profi vom 1. FC Kaiserslautern und dem SC Freiburg: "Ich weiß um die Bedeutung einer solchen Rolle und werde mich stark einbringen, um möglichst viel zu bewegen. Profifußballer sind in einer Position, in der es immer auch darum geht, der Gesellschaft viel zurückzugeben."

Die Laureus Stiftung fördert weltweit rund 250 Programme, um das Leben von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern.

