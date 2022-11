Die Wölfinnen feierten ihren siebten Ligasieg in Serie

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben nach anfänglicher Mühe ihre weiße Weste in der Bundesliga letztlich doch souverän gewahrt. Das Team von Trainer Tommy Stroot bezwang Außenseiter MSV Duisburg am siebten Spieltag nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 4:0 (0:0) und zog vor der Länderspielpause gegenüber Bayern München wieder um fünf Punkte davon.

Der ärgste Verfolger hatte bereits am Samstag auch dank eines Treffers von Nationalspielerin Lea Schüller seine Pflicht mit einem 3:0 (1:0) beim SC Freiburg erfüllt. Ewa Pajor (54./90.+2) und die Nationalspielerinnen Marina Hegering (69.) sowie Alexandra Popp (89.) trafen für den über die gesamte Spielzeit zwar überlegenen, aber anfangs zu uninspirierten Tabellenführer.

Im Tabellenkeller verpasste Traditionsklub Turbine Potsdam den ersehnten Befreiungsschlag. Das Schlusslicht unterlag der SGS Essen mit 1:2 (0:1) und gerät mit nur einem Punkt aus sieben Spielen immer mehr in die Bredouille. Ramona Maier (11.) und Vivien Endemann (50.) trafen zum zweiten Essener Saisonsieg, Martyna Wiankowska (68.) gelang nur der Anschluss.

