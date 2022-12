Rall wurde bereits operiert

Fußball-Nationalspielerin Maximiliane Rall (29) steht Vizemeister Bayern München im Jahresendspurt nicht zur Verfügung. Die Abwehrspielerin muss nach dem Champions-League-Sieg gegen den FC Barcelona (3:1) am vergangenen Mittwoch an ihrer gebrochenen Nase operiert werden, teilte der Klub am Samstag mit.

Damit fällt bei den Münchnerinnen nach Giulia Gwinn und Hanna Glas bereits die dritte Außenverteidigerin aus. Für das kommende Jahr hat der FC Bayern für diese Position bereits die norwegische Nationalspielerin Tuva Hansen (25) verpflichtet.

