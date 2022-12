Linda Dallmann hat ihren Vertrag vorzeitig verlängert

Fußball-Nationalspielerin Linda Dallmann bleibt Bayern München weitere drei Jahre erhalten. Die 28 Jahre alte Spielmacherin verlängerte ihren am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026. "Ich habe noch viel vor", sagte Dallmann, "und wir als FC Bayern sind noch nicht am Ziel angekommen."

"Für uns hat sich nicht die Frage gestellt, ob wir mit Linda verlängern wollen oder nicht", sagte die Sportliche Leiterin Bianca Rech. Dallmann sei ein "wichtiger Faktor" für die Mannschaft, die Vertragsverlängerung bis 2026 "ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir sie so lange binden konnten".

Dallmann spielt seit 2019 für die Bayern. In bislang 104 Spielen erzielte sie 40 Tore, in dieser Saison sind es bislang elf in 15 Spielen. Für die Nationalmannschaft lief Dallmann bislang 55-mal auf (12 Tore). Bei der EM im Sommer kam sie in allen sechs Spielen zum Einsatz, fünfmal wurde sie dabei eingewechselt.

