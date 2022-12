DFB-Frauen spielen in Duisburg

Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem Heimspiel-Kracher ins WM-Jahr. Die Vize-Europameisterinnen treffen am 21. Februar 2023 (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Schweden, in der MSV-Arena kommt es somit zum Duell zwischen dem Zweiten und Dritten der Weltrangliste.

"Schweden wird uns in allen Belangen fordern und ist daher ein spannender Gegner in unserer WM-Vorbereitung. Nach der herausragenden Unterstützung der Fans im zu Ende gehenden Jahr sowohl bei der Nationalmannschaft als auch in der Liga freuen wir uns auf eine tolle Zuschauerkulisse", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Für die 54-Jährige ist es zudem ein echtes Heimspiel "in meiner Heimatstadt, in der ich meine Wurzeln als Trainerin habe sowie meine größten Erfolge als Vereinstrainerin mit dem FCR Duisburg feiern durfte". Vor dem Länderspiel plant die DFB-Auswahl ein Trainingslager in Spanien.

Im Sommer steht bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 18. August) die nächste Titeljagd an. In der Gruppe H trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).

