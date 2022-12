Daum machte im Oktober seine Krebserkrankung öffentlich

Foto: AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Der an Krebs erkrankte Fußball-Trainer Christoph Daum macht in seiner Behandlung die erhofften Fortschritte. "Ich bin auf einem guten Weg, die Chemotherapien haben eine sehr gute Wirkung gezeigt", sagte der 69-Jährige dem Express. Die Therapie sei "heftig und sehr hoch dosiert" gewesen, aber "zum Glück bin ich ansonsten in einem guten Gesundheitszustand und konnte das so verarbeiten".

Beim langjährigen Bundesliga-Trainer war im Sommer ein Lungenkarzinom entdeckt worden, Daum machte seine Erkrankung im Oktober öffentlich. Danach erlebte er eine "gigantische" Anteilnahme: "Die Welle an Mails und Anrufen hat mich echt beeindruckt. Viele haben mir Energie geschickt oder für mich gebetet. Dafür kann ich mich gar nicht genug bedanken."

Die WM in Katar hat Christoph Daum intensiv verfolgt, sein Final-Tipp für den Sonntag: "Ich glaube, Argentinien wird es packen, sie sind besser im Flow."

© 2022 SID