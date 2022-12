Dass Cristiano Ronaldo zu den absoluten Weltstars im Fußball gehört, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Der gebürtige Portugiese spielte die letzten Jahre für den englischen Top-Ligisten Manchester United. Im November verließ er jedoch den Verein, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Wo es Ronaldo jetzt jedoch hin verschlägt, ist noch unklar. Eines ist jedoch sicher: In den nächsten Wochen muss der CR7-Wechsel definitiv über die Bühne gehen.

Bildquelle: YouTube

Cristiano Ronaldo – ein Weltstar verabschiedet sich von Manchester United

Zurzeit gibt es viele Spekulationen, ob er nach Saudi-Arabien zu Al Nassr wechseln wird. Dies wurde jedoch bisher weder von Cristiano Ronaldo noch von seinem Manager bestätigt. Dem Spieler wurde dort ein 3-Jahresvertrag für sage und schreibe 216 Millionen Euro angeboten. Ob er dieses Angebot annehmen wird, werden die nächsten Tage zeigen. Der Verein AL Nassr würde Ronaldo somit ein Jahresgehalt von mehr als 72 Millionen Euro anbieten. Al Nassr ist ein arabischer Erstligist, der bereits viele Spitzenfußballer eingekauft hat. Bisher sind die Vertragsgespräche zwischen dem Verein und Ronaldo-Managern jedoch noch nicht abgeschlossen. Ob er sich tatsächlich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entscheidet, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Cristiano Ronaldo hat bereits mehrere Angebote von saudi-arabischen Fußballvereinen bekommen. Al Nassr ist somit nicht der erste Verein, der den Portugiesen einkaufen will. Im vergangenen Sommer kamen Gerüchte auf, dass Cristiano Ronaldo zum arabischen Ligakonkurrenten Al Hilal wechseln würde. Diese bieten dem 37-Jährigen ein Gesamtpaket von 350 Millionen Euro an. Dieses lehnte Ronaldo jedoch direkt und ohne zu überlegen ab.

Die Wechselgerüchte um Cristiano Ronaldo brodeln – wie wird es mit dem Fußballer weitergehen?

Bevor sich Cristiano Ronaldo um den Vereinswechsel kümmern möchte, richtet er seinen kompletten Fokus auf die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar. Dort wird er als Kapitän mit seinem Team für Portugal antreten. Somit bleibt keine Zeit, sich die Angebote der anderen Vereine anzuhören. Jorge Mendes ist der Berater von Cristiano Ronaldo. Er bestätigte bereits in seinem letzten Interview, dass sich Ronaldo nach Abschluss der WM dem Vereinswechsel widmen wird. Dafür hätte er jedoch jetzt keinen freien Kopf. Ob Cristiano Ronaldo tatsächlich bereit ist, Europa zu verlassen und in die arabischen Emirate zu wechseln, wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen entscheiden.

Neben den saudi-arabischen Fußballvereinen gab es auch noch viele weitere Vereine, die ein sehr großes Interesse an dem 37 Jahre alten Portugiesen hatten. Darunter befand sich unter anderem auch der SSC Neapel. Die meisten Fans waren sich bereits sicher, dass der Wechsel in trockenen Tüchern sein würde. Doch kurz vor der Vertragsunterzeichnung lehnte Cristiano Ronaldo den Wechsel ab und entschied sich dazu, stattdessen seinen bestehenden Vertrag bei Manchester United für eine weitere Saison zu verlängern. Es gibt viele Spekulationen um Ronaldos geplanten Transfer. Dies liegt natürlich auch ganz sicher an der unglaublichen Torbilanz des Portugiesen. Für den Verein Manchester United stand Cristiano Ronaldo insgesamt während 346 Spielen auf dem Platz. Während dieser Spiele erzielte er 145 Tore. Auch in seinen Ex-Vereinen wie etwa Juventus Turin, Sporting Lissabon oder Real Madrid war er stets für ein hervorragendes Torverhältnis bekannt. Dies ist auch der Hauptgrund, warum so viele Vereine an dem Profifußballer interessiert sind.

Bringt Cristiano Ronaldo frischen Wind auf den Transfermarkt?

Die Experten sind sich sicher, dass mit dem Transfer von Cristiano Ronaldo in der kommenden Saison frischer Wind in den Transfermarkt der Profispieler kommen wird. Dies wird sich unter anderem auch auf das Tippgeschäft auswirken. Die Wettanbieter Quoten der Topvereine wie beispielsweise Manchester United waren in den Zeiten von Ronaldo als Teammitglied immer sehr gut. Ob das auch nach dem Wechsel noch so bleiben wird, wird sich in Zukunft zeigen. Eines kann jedoch sicher gesagt werden: Bis der Wechsel von Cristiano Ronaldo abgeschlossen ist, bleibt es für alle Fans von CR7 sehr spannend. Und auch eine andere Tatsache gilt als sicher: Den Vertrag bei Manchester United wird der Portugiese auf keinen Fall verlängern. Dies hat er mittlerweile sogar offiziell bestätigt. Die neue Saison beginnt bereits im kommenden Jahr. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss sich Cristiano Ronaldo entschieden haben, zu welchem neuen Fußballklub er wechseln möchte.

Wird Ronaldo als CR7 seinen Vertrag bei Manchester United verlängern?

Da der Vereinswechsel von Ronaldo bisher immer noch nicht abgeschlossen ist, kommen mittlerweile einige Gerüchte auf, dass der 37-jährige womöglich seinen Vertrag bei dem englischen Top Ligisten Manchester United doch noch verlängert hat. Dies hat jedoch bereits sowohl Ronaldos Betreuer als auch Ronaldo selbst verneint. Cristiano Ronaldo ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung für seine zukünftige Karriere. Diese kann er laut eigener Aussage in England nicht finden.