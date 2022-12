"Auf einem guten Weg": Christoph Daum

Der an Krebs erkrankte Fußball-Trainer Christoph Daum hat sich mit einer emotionalen Botschaft auf seinem Instagram-Account für die "unzähligen aufbauenden und unterstützenden Worte in den letzten Monaten" bedankt: "Diese haben mir Kraft und Zuversicht gegeben und alle Behandlungen extrem positiv beeinflusst." Mittlerweile, so Daum, sei er "auf einem guten Weg der Besserung".

Bei dem 69-Jährigen war im Sommer ein Lungenkarzinom entdeckt worden. Daum hatte seine Erkrankung im Oktober öffentlich gemacht. "Meine Neujahrsbotschaft lautet: Nehmt die Krebsvorsorge wahr", schrieb er bei Instagram.

