Das brasilianische Fußball-Idol Pele wird am Dienstag in seiner Heimatstadt Santos beerdigt. Das teilte sein langjähriger Klub FC Santos wenige Stunden nach dem Tod des dreimaligen Weltmeisters mit. Am Montag findet im Stadion des Klubs die Totenwache statt.

Der Sarg werde am Montag in aller Frühe "vom Albert-Einstein-Krankenhaus zum Stadion gebracht und in der Mitte des Rasens aufgestellt. Die öffentliche Totenwache beginnt voraussichtlich um 10 Uhr", teilte der Klub mit. Fans hätten so die Möglichkeit, sich von Pele zu verabschieden.

Für Dienstag ist ein Parade durch die Straßen von Santos geplant. Die Strecke führe auch am Haus von Peles Mutter Celeste vorbei, die im November 100 Jahre alt geworden war. Die Beerdigung auf dem Friedhof Memorial Necropole Ecumenica findet im Familienkreis statt.

