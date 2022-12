NASA würdigt Pele

Foto: AFP/SID/STEFANI REYNOLDS

Die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA hat Brasiliens verstorbenen Fußballstar Pele mit einem besonderen Foto geehrt. Das von einem Satelliten aufgenommene Abbild einer Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer leuchtete am Donnerstag in den Trikotfarben der Selecao - Blau, Grün und Gelb. In der Bildzeile auf dem Instagram-Post schreibt die NASA von Pele als "König des schönen Spiels".

Pele ist seit seiner Spielerzeit bei Cosmos New York (1975-1977) auch in den USA eine ikonische Figur. Mit seiner Präsenz hat der dreimalige Weltmeister der Popularisierung des Fußballs im Land den Anstoß gegeben.

© 2022 SID