Ronaldo spielt in Zukunft für Al-Nassr

Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo (37) wird am Dienstag den Fans seines neuen Klubs Al-Nassr in Saudi-Arabien feierlich vorgestellt. Die Veranstaltung unter dem Motto "Hala Ronaldo" beginnt um 19 Uhr Ortszeit im Stadion Mrsool Park (17 Uhr MEZ), wie der Tabellenführer der Pro League mitteilte.

Ronaldo, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat uns in diesem Zeitraum rund 500 Millionen Euro Gehalt kassieren soll, schickte am Montag über die Sozialen Netzwerke aus einem Flugzeug einen Videogruß an die Fans von Al-Nassr: "Wir sehen uns bald!" Seine Ankunft in Riad wird Montagabend erwartet.

