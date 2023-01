Kasper Dolberg wechselt auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim leiht Stürmer Kasper Dolberg vom französischen Erstligisten OGC Nizza aus. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler bis zum Ende der laufenden Saison im Kraichgau.

Dolberg, der bei der WM in Katar in allen drei Partien für Dänemark auf dem Platz gestanden hatte, war zuletzt auf Leihbasis in der spanischen La Liga für den FC Sevilla aktiv. Die Hoffenheimer freuen sich auf einen Mittelstürmer mit "intelligenter Spielweise", der dem eigenen Spiel eine Komponente verleihen könne, "die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben".

Beim FC Sevilla gelangen dem Angreifer in der aktuellen Saison in jeweils vier Spielen in Champions League und Liga ein Assist, aber kein Treffer.

