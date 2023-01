Pele wird in Santos beigesetzt

Foto: AFP/SID/MIGUEL SCHINCARIOL

Brasiliens Fußball-König hat seine letzte Ruhestätte gefunden: Der Sarg von Pele ist am Dienstag um kurz nach 14 Uhr (Ortszeit) auf dem vertikalen Friedhof Memorial Necropole Ecumenica in Santos eingetroffen. Die anschließende Beisetzung fand im Familienkreis statt.

Pele wurde im Eingangsbereich des Mausoleums bestattet - und nicht wie es zunächst hieß in einer Gruft im neunten Geschoss, die er vor 19 Jahren gekauft hatte. Der Raum soll rund 200 Quadratmeter groß sein und ist mit Kunstrasen ausgelegt. Trikots und andere Erinnerungsstücke schmücken den Saal, der später für Fans und Touristen zugänglich gemacht werden soll.

Zuvor war Peles Sarg nach einer 24-stündigen öffentlichen Totenwache im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos in einem Trauerzug durch die Straßen der 75 Kilometer südlich von Sao Paulo gelegenen Hafenstadt gefahren worden. Die Prozession führte auch an dem Haus vorbei, in dem Peles 100 Jahre alte Mutter Celeste Arantes lebt.

Pele, der als einziger Spieler der Geschichte drei Mal Weltmeister geworden war, starb am 29. Dezember an den Folgen einer Krebserkrankung. Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, wurde in Brasilien als "O Rei", der König, verehrt.

