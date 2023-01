Tommy Stroot nimmt am Pro-Lizenz-Lehrgang teil

Foto: FIRO/FIRO/SID

Tommy Stroot, Meistercoach der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, nimmt am diesjährigen Pro-Lizenz-Lehrgang teil. Der 34-Jährige gehörte zu den 16 Trainern, die am Montag die Ausbildung für die höchste Lizenz im deutschen Fußball aufgenommen haben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Eine Trainerin ist in diesem Jahrgang nicht dabei.

Zu den weiteren Teilnehmern gehören unter anderem Oliver Kirch (Hamburger SV), Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Julian Schuster (SC Freiburg) und Moritz Volz (Galatasaray Istanbul). Stroot wird seinem Team in den kommenden 13 Monaten aufgrund von Präsenzzeiten immer wieder fehlen. "Ich möchte mich immer weiterentwickeln und suche Möglichkeiten, meinen Horizont zu erweitern. Mir ist es einfach wichtig, immer wieder neuen Input zu bekommen", erklärte er.

© 2023 SID