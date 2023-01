John Heitinga 2014 im Trikot von Hertha BSC

Foto: FIRO/FIRO/SID

Nach der Entlassung von Alfred Schreuder wird der ehemalige Bundesligaspieler John Heitinga den niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam am Sonntag in der Ehrendivision gegen Excelsior Rotterdam als Interimstrainer betreuen. Das gab der Klub bekannt. Am Freitag hatte Heitinga bereits das Training des Tabellenfünften gemeinsam mit Schreuders früheren Assistenzcoaches Michael Reiziger und Richard Witschge geleitet.

Heitinga, 86-maliger Oranje-Nationalspieler, war bislang Trainer der Nachwuchsmannschaft. Als Spieler stand er bei Ajax, Atletico Madrid, Everton, Fulham und beim Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag.

Vor 22 Jahren hatte Heitinga (39) bei Ajax als Verteidiger gegen Feyenoord Rotterdam debütiert. Seit 2016 gehört er dem Trainerstab des Traditionsvereins an. Unklar ist, wann der Klub einen neuen Cheftrainer präsentieren wird. Zu den Kandidaten zählt laut niederländischen Medien der ehemalige Ajax-Coach Peter Bosz, der in der Bundesliga Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen betreut hat.

Am 16. Februar trifft Ajax in der Europa League in der Johan Cruijff-Arena auf den Bundesligisten Union Berlin. Am Donnerstag hatte sich Amsterdam nach dem 1:1 im Heimspiel gegen den FC Volendam wegen Erfolglosigkeit von Schreuder getrennt.

© 2023 SID