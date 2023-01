Die USA holen ein 0:0 gegen Kolumbien

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat ihr traditionelles Wintercamp mit einem Remis abgeschlossen. Nach dem 1:2 gegen Serbien am Donnerstag trennten sich die Amerikaner im Länderspiel in Los Angeles mit 0:0 von Kolumbien. Der gebürtige Deutsche Julian Gressel bestritt sein zweites Länderspiel für den WM-Achtelfinalisten von Katar, er wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Der 29-jährige Gressel stammt aus dem fränkischen Neustadt an der Aisch und wechselte 2013 in die Vereinigten Staaten, seit vergangenem November ist er amerikanischer Staatsbürger. Aktuell spielt Gressel für den kanadischen Klub Vancouver Whitecaps.

Die USA testeten in Kalifornien mit Hinblick auf die Heim-WM 2026 neue Spieler. Profis, die in Europa unter Vertrag stehen, wurden nicht nominiert, da es keine offizielle FIFA-Abstellungsperiode gibt.

