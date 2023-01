Vertragsverlängerung mit Janina Minge

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Torjägerin Janina Minge (23) verlängert. Die offensive Mittelfeldspielerin kam in der laufenden Saison in allen zehn Bundesligaspielen zum Einsatz und führt mit acht Treffern gemeinsam mit der Wolfsburgerin Ewa Pajor die Torschützenliste an.

Im November war Minge erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen worden, blieb aber ohne Einsatz. Über die Vertragsinhalte macht der Klub in seiner Mitteilung am Montag keine Angaben.

"Sie ist ein absolutes Vorbild auf und neben dem Platz", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick: "Ihre Verlängerung ist ein tolles Zeichen für unseren gemeinsamen Weg, den Freiburger Frauenfußball und unser Team."

