Der Argentinier Diego Cocca wird neuer Nationaltrainer der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 50-Jährige soll das Team mit Blick auf die WM 2026 im eigenen Land wieder in die Spur bringen. Mexiko war bei der WM in Katar schon in der Gruppenphase gescheitert, daraufhin war Coach Gerardo Martino zurückgetreten.

Cocca hatte zuletzt den mexikanischen Topklub Tigres trainiert, zieht nun aber nach nur fünf Spielen weiter.

