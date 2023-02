FCB-Frauen setzen Siegesserie fort

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Fußballerinnen von Bayern München haben am zwölften Spieltag der Bundesliga das Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0) gewonnen und den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Die Isländerin Glodis Viggosdottir (25.) traf zum 1:0 für den Vizemeister. Nationalspielerin Lea Schüller (80.) erhöhte in der Schlussphase für die Gastgeberinnen, Lara Prasnikar (82.) brachte Frankfurt noch einmal heran.

Nach der ausgefallenen Partie bei Turbine Potsdam am vergangenen Sonntag war der FC Bayern anders als der Gegner noch ohne Spielpraxis. Der Abstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg (33 Punkte) konnte von den Münchnerinnen auf fünf Zähler verringert werden. Durch den Sieg schob sich Bayern an den Frankfurterinnen (26) vorbei auf Platz zwei.

© 2023 SID