Die heutige UEFA Youth League-Achtelfinal-Auslosung bescherte der U19-Auswahl des FC Red Bull Salzburg einen richtigen Kracher. Die Jungbullen treffen auswärts (Anm.: gibt kein Hin- und Rückspiel) auf die Altersgenossen von Real Madrid. Königliche kontra Mozartstädter-Youngster!

"Haben noch eine Rechung offen"

Die von Weltmeister Alvaro Arbeloa gecoachten Blancos setzten sich im Herbst in Gruppe F mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 23:5 als Gruppensieger gegen Shakhtar Donezk, RB Leipzig und Celtic Glasgow durch und übersprangen auf diese Weise das Play-off, das die Ingolitsch-Schützlinge bekanntlich gegen die Young Boys in einem absoluten Krimi für sich entscheiden konnten. Das Aufeinandertreffen mit dem weißen Ballett stellt eine Neuauflage des Halbfinales aus der Saison 2019/20 dar, das beim Final Four in Genf damals knapp mit 1:2 verloren ging.

Spieltermin ist Mittwoch, der 1. März um 14 Uhr. Im Falle eines Weiterkommens würde im Viertelfinale (wieder auswärts) der Sieger aus dem Duell FC Barcelona vs. AZ Alkmaar warten.

Trainer Fabio Ingolitsch: „Auswärts gegen Real Madrid ist ein echter Kracher. Wir wollen uns mit den Besten messen und freuen uns auf die Herausforderung. Aus der Vergangenheit haben wir ja noch eine Rechnung offen, die wir in zwei Wochen begleichen wollen.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty